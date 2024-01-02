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Музеи и природа могут стать брендами Уватского района

Общество, 15:47 02 января 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Брендирование населённых пунктов позволит подчеркнуть уникальность территории и привлечь туристов. В этом уверен глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

По его словам, все это повлияет на развитие экономики района, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций.

"У нас есть что показать – это неоднократно отмечалось не только местными жителями, но и гостями. Только в первом полугодии район принял 20 тысяч туристов. В создании бренда важны предложения и идеи тех, кто здесь живет, то каким они видят свой район. Для этого мы запустили опрос среди жителей о туристическом потенциале уватской земли, где каждый может выразить свое мнение", - рассказал глава муниципалитета.

Так, большинство опрошенных отмечают в своей малой родине привлекательность первозданной природы, недаром одним из символов был обозначен медведь. Также среди достопримечательностей отметили музеи, культурные и спортивные учреждения, сообщает пресс-служба администрации Уватского района

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