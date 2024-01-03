В Тобольске пройдут состязания по легкой атлетике "Рождественские старты"

| Фото: Федерация легкой атлетики Тюменской области | Фото: Федерация легкой атлетики Тюменской области

Городские соревнования по легкой атлетике "Рождественские старты" памяти В.П. Неймышева состоятся во втором корпусе тобольской школы №16 с 6 по 7 января. К участию допускаются спортсмены города, имеющие достаточную спортивную подготовку и допущенные врачом, сообщает администрация Тобольска.

Всего будет четыре возрастные группы. Это мальчики и девочки 2013 г.р. и младше, мальчики и девочки 2011-2012 г.р., а также юноши и девушки 2009-2010 г.р. и 2007-2008 г.р. В составах команд должно быть по 18 человек.

Спортсмены других муниципальных образований могут участвовать в личном зачете вне конкурса и только в предварительных кругах соревнований.

Заявки принимаются на электронную почту atlettobolck@yandex.com до конца 3 января. Подписанный вариант - в день соревнований. Бланк заявки размещен по ссылке.