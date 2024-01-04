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В Тюменской области на начало 2024 года проживают 1 млн 617 тысяч человек

Экономика, 16:01 04 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 617 тысяч человек составляет численность населения Тюменской области на начало 2024 года.

Такие цифры озвучил на расширенном заседании правительства в декабре заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, опираясь на предварительные оценочные данные.

"Демография – это показатель всей работы команды правительства Тюменской области. И она увеличивается с каждым годом. В 2023 году естественный прирост населения за девять месяцев составил одну тысячу 117 человек" - отметил замгубернатора, добавив, что по этому показателю Тюменская область находится в десятке лидеров среди субъектов Российской Федерации.

Также положительная динамика наблюдается и по миграционному потоку. За девять месяцев 2023 года в Тюменскую область приехали жить более пяти тысяч человек.

Любовь Голышева

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# Андрей Пантелеев , демография

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