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Подавать показания счетчиков воды и электричества нужно даже за пустующую квартиру

Общество, 15:47 04 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подавать показания счетчиков воды и электричества нужно даже за пустующую квартиру. Это поможет избежать начислений в размере средних показаний и нормативных. Об этом рассказал руководитель "Тюменского расчетно-информационного центра" Олег Туровинин.

"Если в помещении никто не зарегистрирован, то начисление производится на собственников. Выход опять тот же - наличие индивидуального прибора учета и ежемесячная передача показаний, даже если они не меняются. Что касается норматива, то он чаще выше фактического потребления. Например, по воде в Тюмени при полном благоустройстве норматив на одного человека составляет: холодная вода - 4,78 кубических метров, горячая вода - 3,8 кубических метров", - подчеркнул руководитель.

Отопление при отсутствии поквартирных счетчиков считается исходя из показаний общедомового прибора учета. Так происходит в большинстве городских многоэтажек. Тепловая энергия, содержание и ремонт жилья начисляются в независимости от проживания граждан.

А вот сумму за вывоз бытовых отходов можно пересчитать, уверена адвокат Олеся Евсеева. Необходимое условие – временное отсутствие потребителя более пяти полных календарных дней. Для того чтобы произвести перерасчет, необходимо подать заявление и подтверждающие отсутствие документы: копии командировочного удостоверения, путевки, проездных билетов и тому подобное, приводит слова адвоката "Тюменская область сегодня".

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# ЖКХ , коммунальные услуги , платежи

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