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В Тюмени устраняют порыв на тепломагистрали по ул. Домостроителей

Происшествия, 14:52 04 января 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Порыв на тепломагистрали у дома №2 ул. Домостроителей устраняют в Тюмени. Специалисты УСТЭК проводят откачку воды из тепловой камеры для переподключения части потребителей, сообщает администрация областного центра.

По предварительным данным, повреждение произошло на тепломагистрали диаметром 219 мм от тепловой камеры возле дома № 2.

В ближайшее время специалисты приступят к земляным работам в районе места повреждения и замене участка тепломагистрали. В муниципалитете заверили, что принимаются все необходимые меры для устранения инцидента в кратчайшие сроки.

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# порыв теплотрассы

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