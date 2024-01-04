Участники железнодорожного круиза "В Сибирь" прибыли в Тюмень

| Фото: из Telegram-канала Visit Tyumen | Фото: из Telegram-канала Visit Tyumen

Более 220 участников железнодорожного круиза "В Сибирь" прибыли на вокзал Тюмени 4 января. В регионе они посетят его главные достопримечательности и познакомятся с традиционной сибирской кухней.

Путешествие началось в Москве 2 января и продолжилось на следующий день в Казани. После этого туристы приехали в Тюменскую область.

Развлекательно-познавательная программа началась уже в поезде. Пассажиры успели поучаствовать в мастер-классе по созданию тюменского махрового ковра и узнали больше о Тюменской области на викторине, которую провели персонажи – ямщик Ермолай и Мария Дмитриевна Колокольникова.

| Фото: из Telegram-канала Visit Tyumen | Фото: из Telegram-канала Visit Tyumen

На тюменском вокзале участников железнодорожного круиза "В Сибирь" встретили Снегурочка, Дед Мороз и белый мишка. Они рассказали о Сибири и провели для гостей развлечения. Гид Марина Сафина в образе купчихи Аполлинарии Шешуковой угостила гостей региона горячим чаем семьи Колокольниковых из большого самовара и конфетами от местной фабрики.

| Фото: из Telegram-канала Visit Tyumen | Фото: из Telegram-канала Visit Tyumen

Затем туристы отправились в музей Григория Распутина в селе Покровское. 4 января их также ждут автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Тюмени, отдых на термальном курорте. В одном из ресторанов города путешественники попробуют блюда сибирской кухни.

5 января уже в Тобольске они посетят Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь и загородный комплекс "Абалак", побывают на фабрике художественных косторезных изделий, прогуляются по территории Тобольского кремля. Также в программе – экскурсии по Дворцу наместника и музею семьи императора Николая II. Завершат они знакомство с городом в тематическом парке "Тобол", где окажутся в декорациях одноименного фильма и станут участниками интерактивного представления.

Последним городом круиза станет Пермь. После его посещения туристы вернутся в Москву.

Инна Пахомова