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В аварии под Ишимом пострадали пять человек

Происшествия, 18:26 04 января 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии под Ишимом пострадали пять человек. На 312 км федеральной автодороги Тюмень – Омск столкнулись "Лада Калина" и Toyota Corolla. Водитель последней пытался совершить обгон по встречной полосе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Трое взрослых и двое подростков получили различные травмы. Предварительно, у детей 11 и 14 лет ушибы и другие ранения.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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