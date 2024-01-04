В аварии под Ишимом пострадали пять человек

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии под Ишимом пострадали пять человек. На 312 км федеральной автодороги Тюмень – Омск столкнулись "Лада Калина" и Toyota Corolla. Водитель последней пытался совершить обгон по встречной полосе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Трое взрослых и двое подростков получили различные травмы. Предварительно, у детей 11 и 14 лет ушибы и другие ранения.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.