Молодежные лидеры Тюмени создали ролик "Говорим спасибо"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Видеоролик "Говорим спасибо" от лидеров молодежи и активистов адресован работникам почты, продавцам в продуктовых магазинах, сотрудникам кофеен и кондукторам.

Активисты выразили благодарность тем, кто ежедневно трудится для благоустройства города и создания комфортных условий для жителей Тюмени: продавец в торговом ларьке на пешеходной улице Дзержинского, сотрудник дорожной службы и другие.

"Сотрудников сферы обслуживания мы видим каждый день. Именно они помогают нам приобрести нужный товар, забрать посылку, сделать все для того, чтобы на улицах города было чисто и безопасно — они создают настроение. За это мы их искренне благодарим", — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Ролик "Говорим спасибо" приурочен к новогодней кампании "Сияй" от молодежных пространств Тюменской области. Также для жителей региона проходят акции, розыгрыши, мастер-классы, квартирники и другие активности. Подробную афишу событий на январь можно увидеть на сайте молодежного информационного портала Moi-portal.ru в разделе "Спецпроекты", сообщает tmn.aif.ru.