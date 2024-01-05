В Роспотребнадзоре назвали правила защиты от ОРВИ и гриппа

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Правила защиты от ОРВИ, гриппа, ковида назвали специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Гигиена рук

Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь дезинфицирующими средствами с противовирусным действием (спреями, гелями, салфетками). При их использовании обращайте внимание на инструкции по применению, отметили эксперты. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и другого удаляет вирусы.

Соблюдение этикета

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, чаще всего при чихании, кашле, разговоре, поэтому рекомендуется находится на некотором расстоянии друг от друга. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Через них коронавирус и другие возбудители попадают с рук в организм человека. Надевайте защитную маску при риске инфицирования или передачи инфекции другому человеку. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. При отсутствии салфетки прикрыть рот и нос допускается областью локтя. При возможности следует отказаться от поездок и посещений мест скопления людей.

Защита органов дыхания

Медицинская маска – одно из рекомендуемых доступных средств, препятствующих распространению вирусов. Их рекомендуется использовать: при поездках в общественном транспорте, в магазинах, аптеках и торговых центрах, в различных учреждениях и местах скопления людей; при уходе за больными; при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; при рисках инфицирования любыми инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Вести здоровый образ жизни

Соблюдайте здоровый режим дня в соответствии с возрастом и рекомендациями врача, призывают специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Для работы иммунитета необходим полноценный сон, прогулки или занятия спортом (если нет противопоказаний) на свежем воздухе, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами.

В случае заболевания ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией лучше всего остаться дома и обратится за помощью к врачу. Строго следовать предписаниям медиков.