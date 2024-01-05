Десятилетний тюменец побывал в "Союзмультпарке" благодаря главе Минприроды

| Фото: vk.com/soyuzmultfilm | Фото: vk.com/soyuzmultfilm

Новогоднюю мечту 10-летнего Савелия из Тюмени исполнил глава Минприроды Александр Козлов. Он лично провел для юного тюменца экскурсию по "Союзмультпарку", сообщает региональный инфоцентр.

Савелий, по словам его мамы, очень любит героев мультфильмов, поет их песни. "Мы решили поучаствовать в "Елке желаний", дети в приятном шоке, они очень довольны, эмоции - через край", - сказала она.