Сплошная проверка водителей на трезвость прошла в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

30-летний нетрезвый водитель автомобиля Škoda ехал на подработку из Тюмени в пос. Винзили и был остановлен инспекторами ДПС в рамках "сплошной проверки" 6 января. Мужчину отстранили от участия в дорожном движении.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, показания алкотестера составили 0,65 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составлен протокол за пьяное вождение, его автомобиль эвакуирован.

Отметим, что "сплошная проверка" водителей на трезвость проходила также и в центре Тюмени вечером 5 января. Она показала, что тюменцы ездят трезвыми за рулем.