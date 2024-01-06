Тюменцев приглашают на Рождественские встречи 7 января

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Праздничная программа "Рождественские встречи" состоится в доме культуры "Торфяник" по адресу ул. Малышева, 26 в Тюмени. Начало в 12 часов, сообщает городская администрация.

Гостей познакомят с историей и традицией Рождества и Святок на Руси посредством театрализованного спектакля. Действующие лица поведают о библейских сказаниях православного праздника. Возрастное ограничение 0+.

Центр русской культуры по адресу ул. Камчатская, 1А приглашает посетить праздничную программу "Пришло Рождество, начинаем торжество" в 12 часов. Прозвучат красивые стихи, песни, а также гости мероприятия смогут насладиться театральными постановками. Детей поздравит Дед Мороз со Снегурочкой. Возрастное ограничение 0+.