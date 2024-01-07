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Тюменский психолог пояснила, почему людям сложно меняться

Общество, 12:39 07 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Внутреннее сопротивление - главная причина, которая мешает впускать изменения в жизнь и осознанно менять людям себя и окружение, уверена тюменский психолог Лина Маевская.

"Это такое эмоциональное состояние, физиологические и психологические реакции во время внутренней борьбы. Борьбы между стремлением к постоянству и желанием испытать вкус нового и неизведанного. Происходит оно из-за того, что людям требуется выйти из зоны комфорта, начать жить без старых привычек, что неудобно и сильно пугает, - пояснила она изданию "Мегатюмень". - Столкнувшись с чем-то новым, человек начинает прокручивать в голове плюсы и минусы, фантазировать. Эти блуждающие в голове путаные мысли, которые не основываются на реальности, приводят к нерешительности, неуверенности и нервозности. В итоге, многие так и не начинают действовать, оставаясь в состоянии "лучше синица в руках…" А изменения – это часть нашей жизни и не нужно их бояться".

Чтобы легче принять новое, специалист рекомендует придумать мотивацию, заручиться поддержкой семьи, построить новый график дня.

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