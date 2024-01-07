В Голышманово планируют покрыть асфальтом все улицы исторического центра в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Покрыть асфальтом все улицы исторического центра планируют в п. Голышманово Тюменской области. Об этом рассказал глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

"На первом плане - реализовать задачу, которую мы перед собой ставим до 2024 года включительно, – это закрыть исторические улицы поселка Голышманово в твердое покрытие. В этом пока мы идем с небольшим отставанием. У нас есть два переходящих объекта с 2023 года, переводим их на 2024 год. Это переулок Цветочный и вторая часть переулка Лермонтова", - уточнил глава.

Он также отметил, что ремонт дорог в округе продолжится. Особое внимание при этом уделяется обеспечению безопасности движения жителей поселка у образовательных учреждений, социальных объектов и торговых. оксана Корнеенкова, Голышмановский городской округ, ремонт дорог

Оксана Корнеенкова