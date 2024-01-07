Транспортные полицейские Тюмени сняли с поездов трех пассажиров за недостойное поведение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трех пассажиров поездов привлекли к административной ответственности за нарушения общественного порядка транспортные полицейские Тюмени.



Всем троим отказано в проезде, кроме того, пассажиры-дебоширы заплатят штрафы, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО.

"Накануне, транспортные полицейские Тюмени привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка пассажира, следовавшего поездом "Новый Уренгой – Пермь". Информация о дебошире поступила транспортным полицейским от проводника поезда. Мужчина 1977 г. р., находясь в поезде, выражался нецензурной бранью, мешал отдыху пассажиров, при этом не реагировал на неоднократные замечания. Около 20 часов на станции Тобольск мужчине отказали в проезде, к поезду прибыли сотрудники транспортной полиции, доставили дебошира в линейный отдел на станции Тобольск, где в отношении мужчины составили административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, теперь ему предстоит оплатить штраф. Мужчина, оказавшийся жителем республики Башкортостан, в наступившем году уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение", - говорится в информации ведомства.

Еще двух дебоширов доставили в линейный отдел на ст. Тюмень с поезда "Новый Уренгой – Москва". Двое мужчин – 1985 г. р. и 1958 г .р. в вечернее время нарушали в поезде общественный порядок, грубо выражались и мешали отдыху пассажиров. Транспортные полицейские, проверяющие поезд на станции Тюмень, заметили поведение этих двух пассажиров и доставили их в дежурную часть линейного отдела. Личности задержанных установлены, один из них житель Удмуртии, второй – ХМАО. В отношении мужчин составлены административные материалы за мелкое хулиганство.

Транспортная полиция напоминает гражданам, что нарушение общественного порядка пассажирами железнодорожного транспорта влечет отказ в дальнейшем проезде и привлечение к административной ответственности. В случае отказа в проезде стоимость проездного билета пассажиру-нарушителю не компенсируется.





