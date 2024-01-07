Из-за аварии на трассе в Уватском районе ограничено движение
Происшествия, 13:27 07 января 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
ДТП стало причиной частичного ограничения движения на 432-м км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, здесь столкнулись Lada и Skoda. Предварительно, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, обгоняя бензовоз. От удара легковушку отбросило на бензовоз.
В аварии ранены водитель Lada и пассажирка Skoda.
Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме. На месте ДТП работают два наряда ДПС, автоинспекторы регулируют движение.