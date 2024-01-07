Из-за аварии на трассе в Уватском районе ограничено движение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ДТП стало причиной частичного ограничения движения на 432-м км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, здесь столкнулись Lada и Skoda. Предварительно, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, обгоняя бензовоз. От удара легковушку отбросило на бензовоз.

В аварии ранены водитель Lada и пассажирка Skoda.

Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме. На месте ДТП работают два наряда ДПС, автоинспекторы регулируют движение.