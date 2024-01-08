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Меню с учетом диеты и вкусов пациентов разрабатывают в Омутинской больнице

Общество, 08:47 08 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Меню на семь дней с учетом лечебных диет и вкусов пациентов разрабатывают в Омутинском филиале Областной больницы № 11. Правильно организованная работа пищеблока — один из факторов, который помогает ставить пациентов на ноги, считают в медучреждении.

Меню для пациентов составляется с учетом их индивидуальных потребностей и рекомендаций лечащих врачей. Повара пищеблока заботятся о том, чтобы каждое приготовленное блюдо было вкусным, полезным и соответствовало рекомендуемой диетической линии.

Строго следит за свежестью продуктов, качеством блюд диетсестра Омутинской больницы, а основное меню для всей больницы разрабатывает диетическая сестра в Голышманово.

В пищеблоке Омутинского филиала готовят пищу на 73 пациента. С помощью современного оборудования квалифицированные мастера ежедневно обеспечивают пациентов четырехразовым питанием.

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# больницы , питание

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