  • 8 января 20248.01.2024понедельник
  • В Тюмени -19..-21 С 5 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Психолого-педагогический класс открыли в средней школе Сладково

Общество, 11:09 08 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Психолого-педагогический класс открыли в средней школе с. Сладково. В нем ученики постигают азы профессии. Если год назад в классе учились 15 школьников, то в текущем – уже 40.

Об этом направлении решения проблемы кадрового дефицита в школах рассказал глава Сладковского района Александр Иванов.

"В школах есть вакансии учителей физики, математики, русского языка. Для профориентации на базе сладковской школы был создан психолого-педагогический класс. Главной его задачей является ориентирование будущих выпускников на получение педагогической профессии. В прошлом году в нем учились 15 человек, в текущем – уже 40", - привел данные глава.

За последние два года 26 выпускников школ Сладковского района поступили в вузы и средне специальные учебные заведения на педагогические специальности. Из них пять человек по договору целевого обучения.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# педагоги , профориентация , Сладковский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:31 08.01.202415 новых комплексов фотовидеофиксации установят в Тюменской области
14:16 08.01.2024Снегурочки устроили забег по площади 400-летия Тюмени
14:06 08.01.2024Названия для парков и улиц в Тобольске будут выбирать с участием горожан
13:51 08.01.2024Как использовать ели в садоводстве, рассказали тюменцам