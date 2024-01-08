Снегурочки устроили забег по площади 400-летия Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Забег по площади 400-летия Тюмени устроили Снегурочки 8 января. Этим событием завершилась череда праздничных новогодних мероприятий в областной столице.

Изначально участниц заявилось больше, но в назначенное время пришли не все. В костюме внучки Деда Мороза нужно было преодолеть несколько тематических испытаний. Предстояло рассказать о себе, проявить свои таланты и совершить забег.

Первое место завоевала аниматор в детских центрах Снежана Перминова. Она участвует в конкурсе "Забег Снегурочек" четвертый год. Костюм создан своими руками. Помогали Снежане Перминовой ее коллеги и родители. При создании костюма и кокошника использованы стразы. Также на наряде можно увидеть вышивку, перья.

"Участниц немного, потому что все замерзли, а мы-то холодов не боимся. Я не такие холода видала. Согреваюсь тем, что много двигаюсь, танцую. Меня согревают также положительные эмоции, улыбки людей”, – сказала победительница.

Второе место присудили музыкальному руководителю в детском саду № 172 Элине Крюковой. Принять участие в забеге решила, чтобы поддержать мужа, который сейчас находится в зоне специальной военной операции. "С мужем семь лет работаем Дедом Морозом и Снегурочкой. В 2023 году мой муж ушел защищать родину. Решила поддержать его и всех наших воинов. Победа будет за нами", – добавила она.

Костюм Элина Крюкова также делала самостоятельно. Идея принадлежит ее коллегам из детского сада.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин