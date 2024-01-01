Тюменцам предлагают прокатиться на счастливом автобусе № 24

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

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Прокатиться на автобусе, номер маршрута которого совпадает с цифрами наступившего года, предлагают тюменцам по доброй традиции. В наступившем году это автобус № 24, сообщает администрация города.

Маршрут связывает три административных округа – Калининский, Центральный и Ленинский. Его протяженность составляет около 24 км. В утренний рейс с остановки "Газопромысловая" автобус отправляется в 6 часов 12 минут, а от остановочного пункта "Завод Нефтемаш" – в 6 часов 14 минут.

А еще в одном из автобусов можно встретить красочные, яркие и позитивные открытки, которые нарисовали юные тюменцы для конкурса рисунков "Новогоднее пожелание городу".