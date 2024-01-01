Более 80 экипажей Росгвардии патрулировали маршруты новогодних гуляний в Тюменской области

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более тысячи тюменцев и гостей области приняли участие в ночных гуляньях на главных новогодних площадках городов и населённых пунктов, к которым были приближены маршруты патрулирования свыше 80 экипажей вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

За праздничную ночь на пульты подразделений вневедомственной охраны поступило около 10 сигналов с охраняемых объектов. Краж не допущено. Всего в области сотрудники Росгвардии обеспечили надёжную охрану более 10 тыс. объектов различных форм собственности.

Все служебно-боевые задачи, стоящие перед территориальным управлением и его структурными подразделениями, выполнены в полном объёме.