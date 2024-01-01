  • 1 января 20241.01.2024понедельник
  • В Тюмени -11..-13 С 4 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В тюменском "Роднике" случился новогодний переполох

Общество, 08:59 01 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменцам предлагают прокатиться на счастливом автобусе № 24

Ребята, проходящие реабилитацию в Областном реабилитационном центре "Родник" в Тюмени, встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Дети из "Родника" не исключение. К новогоднему празднику они готовились очень активно, учили стихи и песни. Вместе с хранителем библиотеки Аллой Георгиевной юные пациенты центра даже написали коллективное письмо Деду Морозу, сообщает ОРЦ "Родник".

В конце декабря в "Роднике" случился "Новогодний переполох" в Простоквашино. Спектакль с героями известного мультфильма "Простоквашино" подготовили активисты местного отделения "Движения первых" специально для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Предновогодний концерт был развлекательным и волшебным. Дети и их родители танцевали, играли в снежки и даже рассказывали стихи Деду Морозу и Снегурочке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Движение первых , ОРЦ Родник

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:31 01.01.2024 Более 80 экипажей Росгвардии патрулировали маршруты новогодних гуляний в Тюменской области
10:31 01.01.2024Тюменцам предлагают прокатиться на счастливом автобусе № 24
10:03 01.01.2024В "Авито" назвали шесть основных правил безопасных покупок
08:59 01.01.2024В тюменском "Роднике" случился новогодний переполох