В тюменском "Роднике" случился новогодний переполох

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Ребята, проходящие реабилитацию в Областном реабилитационном центре "Родник" в Тюмени, встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Дети из "Родника" не исключение. К новогоднему празднику они готовились очень активно, учили стихи и песни. Вместе с хранителем библиотеки Аллой Георгиевной юные пациенты центра даже написали коллективное письмо Деду Морозу, сообщает ОРЦ "Родник".

В конце декабря в "Роднике" случился "Новогодний переполох" в Простоквашино. Спектакль с героями известного мультфильма "Простоквашино" подготовили активисты местного отделения "Движения первых" специально для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Предновогодний концерт был развлекательным и волшебным. Дети и их родители танцевали, играли в снежки и даже рассказывали стихи Деду Морозу и Снегурочке.