Жители и гости Тюмени вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой открыли главную елку города

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Главную новогоднюю елку открыли на площади 400-летия Тюмени 28 декабря. Для горожан выступили Тюменский духовой оркестр, группа "Матрица", фольклорный ансамбль "Росстань" и другие творческие коллективы.

Огни на ней вместе с жителями зажгли Дед Мороз и Снегурочка.

Со сцены жителей и гостей Тюмени с наступающим Новым годом поздравила заместитель главы города Дина Горковец: "Пусть все горести, неудачи, страхи, печали останутся в этом году. А в 2024 году вас ждет только тепло от общения с близкими и много-много радости. Нашему любимому городу желаю процветания, пусть он растет, развивается, становится еще краше".

Мария из Норильска приехала к тюменским родственникам со своими детьми Софией и Ариной. По ее словам, на новогодние праздники они планируют выполнить программу максимум: дышать свежим воздухом, наслаждаться природой в Гилевской роще и других городских парках.

Также в гости с Севера прибыли к тюменке Рите дети с внуками. Сегодня женщина устроила для них экскурсию по городу, а на открытие елки она пришла с 10-летней Лейсан и шестилетним Тимуром, отметив, что остальные внуки пока заняты учебой и тренировками.

"Мы узнали, где и в какие времена были расставлены елки, как раньше звали Деда Мороза, оказывается он носил имя Трескун. История богатая у нас, интересная, важно просвещаться", - поделилась горожанка, а внуки добавили, что Тюмень им понравилась.

Помимо посещения елки на площади 400-летия родители и дети могут заглянуть в Резиденцию Деда Мороза. Она проработает до 8 января включительно. Принимает гостей главный волшебник с 12 до 19 часов. 31 декабря резиденция будет открыта до 17 часов, а 1 января с 14 часов.

Ледовый городок на площади 400-летия Тюмени планируют открыть 30 декабря.