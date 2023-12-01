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Жители и гости Тюмени вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой открыли главную елку города

Общество, 18:16 28 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Главную новогоднюю елку открыли на площади 400-летия Тюмени 28 декабря. Для горожан выступили Тюменский духовой оркестр, группа "Матрица", фольклорный ансамбль "Росстань" и другие творческие коллективы.

Огни на ней вместе с жителями зажгли Дед Мороз и Снегурочка.

Со сцены жителей и гостей Тюмени с наступающим Новым годом поздравила заместитель главы города Дина Горковец: "Пусть все горести, неудачи, страхи, печали останутся в этом году. А в 2024 году вас ждет только тепло от общения с близкими и много-много радости. Нашему любимому городу желаю процветания, пусть он растет, развивается, становится еще краше".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Мария из Норильска приехала к тюменским родственникам со своими детьми Софией и Ариной. По ее словам, на новогодние праздники они планируют выполнить программу максимум: дышать свежим воздухом, наслаждаться природой в Гилевской роще и других городских парках.

Также в гости с Севера прибыли к тюменке Рите дети с внуками. Сегодня женщина устроила для них экскурсию по городу, а на открытие елки она пришла с 10-летней Лейсан и шестилетним Тимуром, отметив, что остальные внуки пока заняты учебой и тренировками.

"Мы узнали, где и в какие времена были расставлены елки, как раньше звали Деда Мороза, оказывается он носил имя Трескун. История богатая у нас, интересная, важно просвещаться", - поделилась горожанка, а внуки добавили, что Тюмень им понравилась.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Помимо посещения елки на площади 400-летия родители и дети могут заглянуть в Резиденцию Деда Мороза. Она проработает до 8 января включительно. Принимает гостей главный волшебник с 12 до 19 часов. 31 декабря резиденция будет открыта до 17 часов, а 1 января с 14 часов.

Ледовый городок на площади 400-летия Тюмени планируют открыть 30 декабря.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# новогодняя елка , Новый год , площадь 400-летия Тюмени

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