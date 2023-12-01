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Тюменские нефтепроводчики провели новогодние благотворительные акции

Общество, 14:24 28 декабря 2023

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Работники аппарата управления АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний" (г. Тюмень). Более 500 волонтеров исполнили мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, а также из малообеспеченных и многодетных семей.

В рамках новогодней акции "Мешок желаний" подарки от Тюменского ремонтно-механического завода (филиал АО "Транснефть – Сибирь") получили воспитанники Заводоуспенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Подарки от сотрудников подразделений компании также получили подопечные разных возрастов в городах присутствия – Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Нижневартовске, Тобольске. Волонтеры поздравили семьи работников компании, которые находятся в зоне СВО, и ветеранов Великой Отечественной войны.

Участие сотрудников АО "Транснефть – Сибирь" в благотворительных новогодних акциях стало традицией. На протяжении многих лет в канун праздника они организуют сбор и вручение подарков для социально незащищенных групп населения в регионах работы предприятия - на территории Тюменской, Томской, Свердловской, Курганской областей, в Югре и на Ямале. В мероприятиях, приуроченных к новогодним праздникам, ежегодно принимают участие более 6 тыс. волонтеров из числа работников компании.

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# благотворительность , Транснефть - Сибирь

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