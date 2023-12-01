Студенты-спасатели в костюмах Дедов Морозов поздравили 150 пациентов тюменской больницы

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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150 пациентов детского стационара Областной клинической больницы №2 поздравили представители Тюменского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и сотрудники МЧС 28 декабря. В окнах ребята увидели трех Дедов Морозов, спустившихся к ним с крыши.

“Наша основная цель – поздравить с наступающим Новым годом детей, которые остаются на новогодние праздники в больнице, и вручить им подарки. Охватили ребят из разных отделений: травматологии, лор-отделения. Акция поддержана "Росмолодежью" – подарки за счет грантовых средств”, – сказал руководитель Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Бойко.

Так как сладкие подарки детям, проходящим лечение нельзя, для них подготовили творческие наборы для рисования, чтобы было чем заняться в больнице.

Внимание юных пациентов привлекли звуки с улицы – духовой оркестр ГУ МЧС России по Тюменской области начал исполнять праздничные музыкальные композиции. Спустя несколько минут с крыши начали спускаться сказочные волшебники, они заглядывали в окна, махали ребятам. В акции приняли участие сразу три Деда Мороза и аниматор в ростовой кукле спасателя.

“Было весело. Видел их яркие улыбки. Они дарили нам эмоции и мы им тоже. Дети были в восторге, очень счастливы. Многие были удивлены этой акцией. Их родители рады, что кто-то создает им атмосферу праздника”, – отметили представители Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Тимур и Александр.

Подготовка к встрече с юными пациентами началась за полтора месяца. Тимур спускается к детям в образе волшебника в красном кафтане второй год. “Мне понравилось. Почему бы не делать хорошие добрые дела”, – сказал он.

Тюменка Ирина с маленьким сыном смотрели представление, сидя в палате на третьем этаже. Им повезло увидеть это перед выпиской. Мама мальчика говорит, что это стало приятной неожиданностью.

Отметим, акция проводится в России третий год. В Тюменской области к ней присоединились в конце 2022 года.

“Детям очень нравится. Нельзя сказать, что обычный визит Деда Мороза как-то наскучил. Но, действительно, детям интересно, когда сказочный волшебник спускается с крыши. Они видят снаряжение, в котором он работает. Это эффектно! Детей это не пугает – непосредственно рядом с ними находятся медсестры в нарядах Снегурочек. Персонал больницы общается с Дедами Морозами по рации, маленькие пациенты понимают, что происходит”, – заключил Максим Бойко.

В будущем акцию хотят масштабировать и проводить в нескольких медучреждениях.

Инна Пахомова