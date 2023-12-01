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Для жителей Тюменской слободы проведут новогоднюю елку со сказочными героями

Общество, 11:53 28 декабря 2023

ООО «СЗ Мидгард Рус» | Фото: ООО «СЗ Мидгард Рус»

Главное событие уходящего года – новогодняя елка со Снегурочкой и Дедом Морозом - состоится в Тюменской слободе на катке "Уездные кварталы" 29 декабря в 19 часов.

Мероприятие организует застройщик "СЗ Мидгард Рус". Одним из объектов строительства застройщика является ЖК "Уездные кварталы".

ООО «СЗ Мидгард Рус» | Фото: ООО «СЗ Мидгард Рус»

"Уездные кварталы" — это особое пространство, которое привлекает настоящих эстетов и ценителей экокультуры. "Мидгард Рус" особое внимание уделяет безопасности и комфорту на своих объектах, поэтому благоустройство территории — один из приоритетов девелопера. Главный тезис проекта "Двор - оазис".

В следующем году "Мидгард Рус" начнет строительство нового грандиозного проекта комплексного развития территории. Известно, что в нем будут не только многоквартирные дома, но и малоэтажные комплексы на три этажа, ИЖС и таунхаусы.

16 декабря "СЗ Мидгард Рус" открыл большой каток, который уже стал центром притяжения для всех жителей Тюменской слободы.

ООО «СЗ Мидгард Рус» | Фото: ООО «СЗ Мидгард Рус»

Застройщик решил не останавливаться на одном мероприятии, связанным с открытием катка, поэтому 29 декабря приглашает всех на новогодний праздник. С 9 января на катке "Уездные кварталы" бесплатно будет проводить занятия инструктор по катанию на коньках три раза в неделю.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу веселья и праздника на льду!

Офис продаж "Уездные кварталы": Тюмень, ул. В. Подшибякина, 9, ст. 1; +7 (3452) 39-47-81; ukvartal.ru, Вконтакте, Telegram-канал.

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erid: 2VtzqvPMKGG, ООО «СЗ МИДГАРД РУС»

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