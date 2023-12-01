В Тюменской области ёлки в парках и скверах украшают игрушками в цветах триколора
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Игрушками в цветах триколора наряжают ёлки в населенных пунктах Тюменской области к новогодним праздникам. Акция "Российская ёлка" проходит во всех муниципальных образованиях региона. Присоединиться к ней может любой желающий.
"Игрушки синего, белого, красного цветов должны быть или купленными, или сделанные своими руками", - пояснила куратор акции Людмила Изгагина.
Во все муниципальные образования Тюменской области уже разосланы приглашения к участию в акции. Первыми откликнулись в Голышманово. У администрации района ёлку нарядили шарами в цветах триколора.
Оксана Корнеенкова