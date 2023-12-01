В Тобольске пассажиры новогоднего музыкального автобуса получат угощения

| Фото: vk.com/denitro72 | Фото: vk.com/denitro72

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Новогодний музыкальный автобус курсирует по улицам Тобольска на маршрутах 1, 3, 6 и 9. За рулем - Дед Мороз, в салоне звучат композиции "Пять минут", "Звенит январская вьюга", "Снег идёт", "Песенка о медведях" и другие.

Как рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по связам с общественностью Тобольского ПАТП Константин Симанов, 29 декабря для пассажиров пройдет праздничная акция.

"На одном из рейсов музыкального автобуса будут ехать Дед Мороз и Снегурочка и раздавать пассажирам конфеты. Наш красный - музыкальный автобус на линии работает один. Но некоторые другие водители тоже нарядили свои рейсовые автобусы. Всего таких 13 автобусов", - уточнил Константин.

В Тобольском пассажирском предприятии стало традицией – накануне Нового года выпускать на линию украшенные автобусы. Водители при этом охотно наряжаются в костюмы главного сказочного персонажа. Как заметил Константин Симанов, за рулем также можно заметить Бабу Ягу и других известных героев сказок.

Тоболяки и гости города в полной мере могут окунуться в праздничную атмосферу, оказавшись в музыкальном автобусе по маршрутам: Кремль – ЗАГС, Гостиный дом – ДОЗ, 7 микрорайон – ул. Пушкина.

Анжела Лебедева