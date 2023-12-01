Мечта 10-летнего Ивана из Тюмени сбылась благодаря "Елке желаний"

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10-летний Иван из Тюмени вместе с папой побывал в учебном центре Тюменской детской железной дороги. Таким образом исполнилась мечта ребенка, которую исполнил полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев.

Мальчик – из династии железнодорожников, этой профессии посвятили себя его бабушка, дедушка, прадед и дяди. Пожелания еще троих жителей округа удалось воплотить в жизнь благодаря акции. Его любимое занятие – строить железную дорогу. Теперь он ещё ближе познакомился с профессией: сотрудники Тюменского региона СвЖД: сотрудники помогли ему совершить поездку на тренажёрном комплексе – копии пассажирского тепловоза - от Тюмени до Тобольска и научили грузить контейнеры в вагоны на тренажере-погрузчике.

9-летний Кирилл из Екатеринбурга проехался на дизель-поезде "Орлан" от железнодорожного вокзала столицы УФО до Шувакиша и обратно. Для мальчика провели экскурсию по вокзалам обеих станций, показали кабинет директора на Шувакише и напоили чаем в буфете.

12-летняя екатеринбурженка Варвара и 6-летний тюменец Фёдор поделилась с Дедом Морозом своей мечтой познакомиться с профессией сотрудника МЧС. Спасатели пригласили ребят к себе в гости: провели экскурсии по пожарным частям, показали технику и вручили новогодние подарки.

Акцию "Ёлка желаний" в преддверии новогодних праздников запустило Российское движение детей и молодёжи "Движение Первых".

Старт проекту в Уральском федеральном округе дал Владимир Якушев: в этом году он решил исполнить десять детских желаний.

Ранее исполнились мечты ещё пятерых детей из регионов УФО: 9-летний Савелий из посёлка Бакал Челябинской побывал в роли пожарного, 15-летний Владимир из посёлка Привокзальный Верхотурского района Свердловской области – в роли пилота, 9-летняя Кристина из Екатеринбурга посетила фабрику по изготовлению тортов, 6-летний Саша из Челябинска побывал в гостях отделения Госавтоинспекции, а его 9-летний земляк Арсений побывал в роли машиниста поезда.