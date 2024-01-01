Тюменцы могут бесплатно отправить новогоднюю открытку своим близким

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Бесплатные лимитированные открытки для своих близких могут отправить тюменцы в "Конторе пароходства". Акция проходит в рамках совместного проекта "Время впечатлений" мультицентра и девелопера ЭНКО, сообщают организаторы.

Открытки и короб для отправки размещены на стойке администратора в "Конторе пароходства" на ул. 25 октября, 23а, стр. 1. Уточнить наличие открыток можно в группе мультицентра в Telegram.

"Время впечатлений" проходит в Тюмени до 26 января. Для жителей подготовили серию кинопоказов, маркетов и других бесплатных событий. Подробнее на сайте Конторапароходства.рф.

Возрастное ограничение: 0+.