Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов прокуратуры УФО с профессиональным праздником

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов прокуратуры Уральского федерального округа полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

По словам полпреда, соблюдение законов, обеспечение прав и свобод человека – это фундамент сильного и сплочённого общества. На страже этих основ стоит прокуратура. Работники ведомства ежедневно восстанавливают справедливость. Защищают людей от беззакония и произвола. Добиваются качественного исполнения обязанностей, возложенных на государственные и коммерческие структуры. Координируют деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

В регионах Уральского федерального округа работники органов прокуратуры с успехом решают множество сложных задач. К каждой из них подходят основательно, с погружением в проблему, не оставляя без внимания ни одно обращение.

"Благодарю вас за профессионализм и принципиальный подход к делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации задач, поставленных президентом нашей страны", - сказал Владимир Якушев.