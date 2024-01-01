  • 12 января 202412.01.2024пятница
  • USD88,7818
    EUR97,5401
  • В Тюмени -20..-22 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов прокуратуры УФО с профессиональным праздником

Политика, 09:51 12 января 2024

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов прокуратуры Уральского федерального округа полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

По словам полпреда, соблюдение законов, обеспечение прав и свобод человека – это фундамент сильного и сплочённого общества. На страже этих основ стоит прокуратура. Работники ведомства ежедневно восстанавливают справедливость. Защищают людей от беззакония и произвола. Добиваются качественного исполнения обязанностей, возложенных на государственные и коммерческие структуры. Координируют деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

В регионах Уральского федерального округа работники органов прокуратуры с успехом решают множество сложных задач. К каждой из них подходят основательно, с погружением в проблему, не оставляя без внимания ни одно обращение.

"Благодарю вас за профессионализм и принципиальный подход к делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации задач, поставленных президентом нашей страны", - сказал Владимир Якушев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владимир Якушев , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:51 12.01.2024Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов прокуратуры УФО с профессиональным праздником
13:15 09.01.2024Квитка рассказал, какие законопроекты рассмотрят депутаты Госдумы во время весенней сессии
11:47 09.01.2024На рождественских праздниках депутаты гордумы поздравили тюменцев
15:46 06.01.2024Первая часть подписей жителей Тюменской области в поддержку Путина передана в Центральный избирательный штаб