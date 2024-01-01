Тюменские депутаты подарили батут участнице "Елки желаний"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Настоящий батут подарили депутаты Тюменской облдумы девочке Полине из Тюмени. Исполнить желание юной горожанки удалось благодаря "Ёлке желаний".

Как рассказали в Тюменской облдуме, Полина пробует себя в разных видах спорта и поэтому загадала под Новый год детский батут. Шарик с ее желанием попал к депутатам Александру Зеленскому и Дмитрию Плотникову. "Теперь у Полины есть свой батут. Для девочки радость, а для родителей возможность с помощью спортивного снаряда укрепить мышцы ребёнка", - отмечают организаторы акции.

Отметим, "Елка желаний" уже стала доброй предновогодней традицией, когда каждый желающий может подарить радость и ощущение волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Долгожданные подарки получили тысячи детей по всей России.