696 кубов пиломатериалов отправили на экспорт из Тюменской области во Вьетнам
Экономика, 18:42 12 января 2024
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре
696 куб. м пиломатериалов экспортировали из Тюменской области во Вьетнам. Партию досок из березы отправил предприниматель из Голышмановского округа, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.
В результате проведенных энтомологических исследований карантинные объекты не обнаружены. Управление выдало фитосанитарный сертификат, удостоверяющий соответствие партии продукции требованиям страны-импортера.