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696 кубов пиломатериалов отправили на экспорт из Тюменской области во Вьетнам

Экономика, 18:42 12 января 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

696 куб. м пиломатериалов экспортировали из Тюменской области во Вьетнам. Партию досок из березы отправил предприниматель из Голышмановского округа, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В результате проведенных энтомологических исследований карантинные объекты не обнаружены. Управление выдало фитосанитарный сертификат, удостоверяющий соответствие партии продукции требованиям страны-импортера.

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# Россельхознадзор , экспорт

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