Эксперт оценил тюменские проекты, загруженные на платформу "Смартеки"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третье место Тюменской области по количеству проектов, загруженных на платформу "Смартеки" - это результат слаженной работы правительства регионе, бизнеса и общества. Так оценил итоги 2023 года, по итогам которого Тюменская область вошла в топ "Смартеки", член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе.

"Тюменская область на протяжении всего 2023 года показывала высокие результаты в различных областях, и слаженная работа правительства, бизнеса и общества дает такие прекрасные результаты, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Третье место в столь популярном проекте - это серьезный задел на будущее".

"Смартека" - это сервис для регионов по поиску лучших практик. На платформе организован отбор успешного регионального опыта по 10 категориям, в том числе по темам здравоохранения, рынкам труда и поддержка занятости, социальной защиты, образования, инноваций, инвестиций, развития сельских территорий, экологии, туризма, создания комфортной городской среды. Всего на платформе собрано более 660 практик.

Тюменская практика разработки инвестиционного профиля муниципалитета, представленная на платформе "Смартеки", по мнению специалистов, представляет большой интерес для других регионов.

Инвестиционный профиль – конкретная детализированная основа для работы администрации муниципального образования, в том числе при взаимодействии с региональными властями.