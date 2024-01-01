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Минстрой назвал образцовым Тобольский Центр гимнастики

Общество, 19:14 12 января 2024

Тобольский Центр гимнастики признан Минстроем РФ образцовым. Минстрой рекомендует регионам использовать проект при строительстве.

Напомним, Центр в 2023 году по телемосту открыл Владимир Путин.

Губернатор Александр Моор поблагодарил главу государства за особое внимание к развитию массового спорта в Тюменской области.

В здании могут заниматься более 100 спортсменов и размещаться 350 зрителей. Также оборудованы залы для занятий хореографией, аэробикой и тренажерный зал.

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# Минстрой РФ , центр гимнастики

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