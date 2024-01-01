Минстрой назвал образцовым Тобольский Центр гимнастики
Общество, 19:14 12 января 2024
Тобольский Центр гимнастики признан Минстроем РФ образцовым. Минстрой рекомендует регионам использовать проект при строительстве.
Напомним, Центр в 2023 году по телемосту открыл Владимир Путин.
Губернатор Александр Моор поблагодарил главу государства за особое внимание к развитию массового спорта в Тюменской области.
В здании могут заниматься более 100 спортсменов и размещаться 350 зрителей. Также оборудованы залы для занятий хореографией, аэробикой и тренажерный зал.