Минстрой назвал образцовым Тобольский Центр гимнастики

Тобольский Центр гимнастики признан Минстроем РФ образцовым. Минстрой рекомендует регионам использовать проект при строительстве.

Напомним, Центр в 2023 году по телемосту открыл Владимир Путин.

Губернатор Александр Моор поблагодарил главу государства за особое внимание к развитию массового спорта в Тюменской области.

В здании могут заниматься более 100 спортсменов и размещаться 350 зрителей. Также оборудованы залы для занятий хореографией, аэробикой и тренажерный зал.