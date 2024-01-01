Более 10 тысяч свадеб сыграли в Тюменской области в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 8 свадеб сыграли в Тюменской области с января по октябрь 2023 года. В абсолютных числах это третье значение в УФО: лидируют Свердловская и Челябинская область. На 1 тыс. человек населения в Тюменской области пришлось 7,5 бракосочетаний. Это самое высокое значение в УФО, сообщает "Вслух.ру".

Отметим, в 2024 году в Тюменской области можно провести выездную государственную регистрацию. Среди локаций — Тобольский кремль, Ялуторовский острог, ДК "Нефтяник" и другие достопримечательные места. А в Тобольске будут женить в красивую дату — 07.07.2024, которая приходится на воскресенье.