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Более 10 тысяч свадеб сыграли в Тюменской области в 2023 году

Общество, 19:48 13 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 8 свадеб сыграли в Тюменской области с января по октябрь 2023 года. В абсолютных числах это третье значение в УФО: лидируют Свердловская и Челябинская область. На 1 тыс. человек населения в Тюменской области пришлось 7,5 бракосочетаний. Это самое высокое значение в УФО, сообщает "Вслух.ру".

Отметим, в 2024 году в Тюменской области можно провести выездную государственную регистрацию. Среди локаций — Тобольский кремль, Ялуторовский острог, ДК "Нефтяник" и другие достопримечательные места. А в Тобольске будут женить в красивую дату — 07.07.2024, которая приходится на воскресенье.

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# бракосочетание , ЗАГС

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