Разнообразное питание, прогулки и сон помогут побороть усталость жителям Тюменской области зимой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разнообразное питание, прогулки и сон помогут побороть усталость жителям Тюменской области зимой. А еще чистая вода, перерывы в работе. Физические упражнения и массажи снимут стресс и поспособствуют крепкому сну.

Определить есть ли хроническая усталость можно, ориентируясь на ее признаки и последствия. В числе которых атрофия мышц, тяжелая депрессия, обострение хронических заболеваний, неврозы, нервные срывы. Также она приводит к нарушению памяти, краткосрочной и долгосрочной амнезии, проблемам с пищеварением, неконтролируемой агрессии, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и даже к онкологии. При обнаружении признаков специалисты рекомендуют обратиться к врачу, пишет КП-Тюмень.