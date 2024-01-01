  • 14 января 202414.01.2024воскресенье
  • USD88,1324
    EUR96,7517
  • В Тюмени -26..-28 С 3 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Разнообразное питание, прогулки и сон помогут побороть усталость жителям Тюменской области зимой

Общество, 08:31 14 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разнообразное питание, прогулки и сон помогут побороть усталость жителям Тюменской области зимой. А еще чистая вода, перерывы в работе. Физические упражнения и массажи снимут стресс и поспособствуют крепкому сну.

Определить есть ли хроническая усталость можно, ориентируясь на ее признаки и последствия. В числе которых атрофия мышц, тяжелая депрессия, обострение хронических заболеваний, неврозы, нервные срывы. Также она приводит к нарушению памяти, краткосрочной и долгосрочной амнезии, проблемам с пищеварением, неконтролируемой агрессии, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и даже к онкологии. При обнаружении признаков специалисты рекомендуют обратиться к врачу, пишет КП-Тюмень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# здоровый образ жизни

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:46 14.01.2024Более 10 тысяч приемов провели за год в сельской SMART-амбулатории Тобольского района
08:31 14.01.2024Разнообразное питание, прогулки и сон помогут побороть усталость жителям Тюменской области зимой
20:52 13.01.2024Около 8 тысяч раз посетили новый ФАП в п. Усть-Тавда с момента открытия
19:48 13.01.2024Более 10 тысяч свадеб сыграли в Тюменской области в 2023 году