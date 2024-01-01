  • 14 января 202414.01.2024воскресенье
  • USD88,1324
    EUR96,7517
  • В Тюмени -23..-25 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Видеоинтервью с психологами о буллинге сделали в Тюмени

Общество, 16:48 14 января 2024

telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Видеоинтервью с психологами о детской травле сделали в Тюмени. В первом – "Меня буллили, потому что я не такой, как все" специалист и в прошлом жертва издевательств проанализировали причины и то, как можно справиться с травлей. Во втором рассказывается о развитии гибких навыков - soft skills у ребенка.

"На наш взгляд, в разговоре со специалистами мы затронули важные темы. С самого детства важно развивать гибкость мышления — это нужный навык в современном мире. В будущем ребенок сможет быстрее адаптироваться к новому и находить эффективные решения. Что касается темы буллинга - все мы разные и, несмотря на отличительные особенности, каждый из нас заслуживает уважительного отношения к себе", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых.

Видеоролики можно увидеть в сообществе "Киберпатруль Тюменской области".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# буллинг , защита детей , киберпатруль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:39 14.01.2024Жители Тюмени могут сообщить о снеге на крыше и сосульках в Единый центр оперативного реагирования
18:00 14.01.202415 января - события дня
17:03 14.01.2024Продукты для укрепления костей и суставов назвали в тюменском Роспотребнадзоре
16:48 14.01.2024Видеоинтервью с психологами о буллинге сделали в Тюмени