Видеоинтервью с психологами о буллинге сделали в Тюмени

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Видеоинтервью с психологами о детской травле сделали в Тюмени. В первом – "Меня буллили, потому что я не такой, как все" специалист и в прошлом жертва издевательств проанализировали причины и то, как можно справиться с травлей. Во втором рассказывается о развитии гибких навыков - soft skills у ребенка.

"На наш взгляд, в разговоре со специалистами мы затронули важные темы. С самого детства важно развивать гибкость мышления — это нужный навык в современном мире. В будущем ребенок сможет быстрее адаптироваться к новому и находить эффективные решения. Что касается темы буллинга - все мы разные и, несмотря на отличительные особенности, каждый из нас заслуживает уважительного отношения к себе", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" София Картавых.

Видеоролики можно увидеть в сообществе "Киберпатруль Тюменской области".