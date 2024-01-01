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2 172 жителей Тюменской области расселили из аварийного жилья за год

Экономика, 12:05 15 января 2024

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

2 тыс. 172 человека расселили из аварийного жилья площадью 32,25 тыс. кв. м в Тюменской области за год. Из этого объема жители 25 домов на 18,32 тыс. кв. м улучшили свои жилищные условия в рамках договоров комплексного развития застроенных территорий, сообщает Главное управление строительства.

Еще 5,10 тыс. кв. м, а это 12 домов, расселены по госпрограмме "Развитие жилищного строительства" № 507-п от 14.12.2018 года.

А жители 52 домов общей площадью 6,31 тыс. кв. м смогли получить новое жилье по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019-2023 годы.

Также 35 домов на 3,97 тыс. кв. м расселены по программе переселения граждан из жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными до 01.01.2017, многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 по причинам, не связанным с физическим износом в процессе эксплуатации на 2019-2025 годы.

Благодаря мероприятиям органов местного самоуправления улучшили свои жилищные условия жители семи домов площадью 1,55 тыс. кв. м.

В управлении напомнили, что в регионе формируется новая программа расселения, в нее включат дома, признанные аварийными до 1 января 2022 года.

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# аварийное жилье , Главное управление строительства Тюменской области , расселение граждан

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