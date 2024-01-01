Тюменский индустриальный университет подписал соглашение о сотрудничестве с центром "Воин"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский индустриальный университет подписал соглашение о сотрудничестве с центром военно-спортивной подготовки "Воин" 15 января.

Стороны будут содействовать в реализации мероприятий в сфере образовательной деятельности, гражданского и военно-патриотического воспитания, военно-спортивной подготовки для обучающихся в ТИУ. Документ скрепили подписями первый заместитель директора Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" Сергей Светов и исполняющий обязанности ректора, проректора по образовательной деятельности Раис Абдразаков.

Председатель правления Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий сказал, что подписание соглашения – это новый этап работы организации.

“Соглашение – не просто дань уважения моде. Это начало нашей совместной работы. Надеюсь, создадим здесь представительство нашего филиала. Думаю, найдете форму, которая позволит вовлечь студентов в программы. Уверен, сформируете на территории региона мощную команду”, – сказал он.

Тюменский индустриальный университет уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, подчеркнул исполняющий обязанности ректора, проректора по образовательной деятельности Раис Абдразаков. Подписанное соглашение даст новый виток для развития этой деятельности.

“Мы готовим для Западно-Сибирского ТЭКа 25 тысяч специалистов. Если брать во внимание программы ДПО, то это почти 30 тысяч обучающихся. Своими компетенциями мы закрываем практически все потребности Западно-Сибирского ТЭК в инженерных кадрах и смежных областях. Уделяем большое внимание патриотическому воспитанию, потому что для нас главной задачей является не просто подготовить специалиста, а человека, который любит свою родину, который умеет и считает должным защищать ее”, – прокомментировал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский индустриальный университет стал вторым вузом региона, который заключил сотрудничество с центром “Воин”. В ноябре 2023 года был подписан документ с ГАУ Северного Зауралья. Всего в стране подписано более 10 соглашений между центрами и высшими учебными заведениями.

Отметим, центр "Воин" создан по инициативе первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В 2022 году идею поддержал глава государства Владимир Путин.

В 2024 году центр “Воин” расширяет географию, увеличивает количество образовательных программ и усиливает взаимодействие с различными организациями.

Инна Пахомова