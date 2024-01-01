Около 1 млн рублей получил проект "Бабушкина Тюмень многонациональная"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Бабушкина Тюмень многонациональная" реализуют в областной столице с 1 октября 2024 по 31 июля 2025 года. На эти цели региональному отделению Союза пенсионеров России по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года выделили более 998 тыс. рублей.

Как рассказала автор и руководитель проекта Наталья Ангел, задача организаторов – вовлечь старшее поколение в общегородские мероприятия, организовать интересный бесплатный досуг, творческий потенциал возрастных людей.

“Команда всех моих проектов – так называемая "серебряная" агитбригада. Это преподаватели и студенты Университета старшего поколения “Союза пенсионеров России по Тюменской области”, которые личным примером вовлекают тюменцев старшего возраста в активную жизнь на пенсии, демонстрируют другим новые знания и навыки, полученные на занятиях университета СПР. Эти люди организуют концертные программы, экскурсии по Тюмени и мастер-классы по рукоделию”, – поделилась Наталья Ангел.

Членами команды нового проекта являются женщины исключительно в возрасте от 50 лет. Часть из них проведет четыре этно-встречи с русскими, белорусами, марийцами, татарами. Каждая включает цикл из мероприятий: теоретический ознакомительный курс с историей, культурой, бытом; национальная художественная самодеятельность; мастер-класс по национальному рукоделию; дегустация блюд национальной кухни.

“Выбор только этих национальностей обусловлен участием носителей данной национальной культуры в команде проекта. Именно эти яркие лидеры выявились в проекте 2022 года, они являются инициаторами идеи”, – добавила Наталья Ангел.

В рамках проекта будут созданы сводный хор и танцевальный коллектив. Они порадуют горожан своим выступлением на фестивале национальных культур с участием нового сводного хора и танцевального коллектива.

По итогам проекта "Бабушкина Тюмень многонациональная" создадут видеоролик, в который войдут кадры с проведенных мероприятий. Инициатива должна охватить не менее 250 человек.

Отметим, ранее Наталья Ангел реализовала три своих грантовых проекта: "Бабушкина Тюмень" на средства Фонда президентских грантов в 2022 году, "Серебряная" агитбригада – за социально-творческую активность и ЗОЖ" при поддержке Благотворительного фонда развития города Тюмени в 2023 году.

Инна Пахомова