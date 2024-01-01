На объездной дороге в Тюмени леговушка влетела в мусоровоз

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автомобиль Toyota въехал в мусоровоз МАЗ, стоящий на обочине дороги из-за поломки. Авария произошла днем 16 января на 29-м км Окружной дороги Тюмени, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, в автомобиле Toyota ехала семья с 6-летним ребенком. Мальчик находился на заднем сиденье в детском устройстве, был пристегнут ремнем безопасности. Родители и ребенок получили ушибы.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция рекомендует водителям использовать "детский режим" управления автомобилем, если в нем перевозится ребенок - стараться ехать аккуратно и осторожно.