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Загоревшийся частный дом тушили ночью в Тюмени

Происшествия, 08:58 17 января 2024

пресс-служба 32-го ПСО | Фото: пресс-служба 32-го ПСО

Одноэтажный жилой дом горел на улице Свободы в Тюмени ночью 17 января, сообщает пресс-служба 32-го пожарно-спасательного отряда.

Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 1 час 20 минут. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из дома шел густой дым, дом и надворные постройки были охвачены огнем.

Пожар ликвидировали на площади 83,5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

“К тушению пожара привлекались 22 человека личного состава, пять единиц основной и одна специальная машина пожарно-спасательных подразделений 32 пожарно-спасательного отряда”, – сообщили в пресс-службе отряда.

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