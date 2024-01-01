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У большегруза лопнули колеса на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 13:43 17 января 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дальнобойщику, у большегруза которого лопнули два колеса, помогли инспекторы ДПС на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, водитель ехал из Салехарда в Омск. На 416-м км трассы у грузовика лопнули колеса. В таких случаях автоинспекторы не только приходят на помощь, но и обеспечивают дорожную безопасность.

Нахождение большегруза на проезжей части или на обочине опасно, не всегда водители, следующие в попутном направлении, вовремя замечают помеху и успевают остановиться.

Колеса заменили, и водитель продолжил движение по своему маршруту.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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