У большегруза лопнули колеса на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дальнобойщику, у большегруза которого лопнули два колеса, помогли инспекторы ДПС на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, водитель ехал из Салехарда в Омск. На 416-м км трассы у грузовика лопнули колеса. В таких случаях автоинспекторы не только приходят на помощь, но и обеспечивают дорожную безопасность.

Нахождение большегруза на проезжей части или на обочине опасно, не всегда водители, следующие в попутном направлении, вовремя замечают помеху и успевают остановиться.

Колеса заменили, и водитель продолжил движение по своему маршруту.