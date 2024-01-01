Мнение доктора: крещенские купания могут позволить себе только здоровые и закаленные люди

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Купание в проруби – одна из наиболее ярких зимних традиций в России. Но позволить себе такое могут только здоровые и закаленные люди. О правилах крещенских купаний рассказала заведующая отделением профилактики городской поликлиники № 8 Анастасия Гук.

Купание в холодной воде без подготовки может быть опасным, предупредила специалист. "Необходимо постепенно приобщать себя к низким температурам при помощи закаливания. Оптимально – весь год. Но если вы поздно спохватились, то хотя бы за неделю до купания нужно начать готовиться с контрастного душа. Затем можно практиковать обливания холодной водой", — сказала она.

Но никакие превентивные меры не помогут, если для зимнего купания есть противопоказания. Это сердечно-сосудистые заболевания, поражения сосудов головного мозга, ОРВИ, бронхиальная астма, туберкулез, иммунодефициты, эпилепсия, сахарный диабет, опухолевые процессы, воспалительные заболевания, заболевания мочеполовой системы. Также запрещено погружаться в холодную воду после распития спиртного, объяснила доктор.

"Состояние опьянения является строгим противопоказанием. Никаких оправданий вроде "для согрева" здесь быть не может. Под воздействием температуры сосуды резко сужаются. Затем из-за усиленной работы сердца расширяются. Спиртное еще сильнее эскалирует этот процесс", — пояснила Анастасия Гук.

В любом случае перед купанием в проруби специалист рекомендует проконсультироваться с лечащим врачом. "Если никаких препятствий по здоровью нет, вот несколько советов. После купания важно обернуться в сухое полотенце и хорошенько растереть им себя, затем переодеться в сухое белье и выпить горячего чаю", — добавила доктор.

Если человек почувствовал себя плохо, он должен обратиться к врачам скорой – медики будут дежурить во всех общественных местах, предназначенных для зимних купаний.

Инна Пахомова