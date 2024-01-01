Тюменский специалист по гражданской обороне признан лучшим в УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специалист по гражданской обороне тюменского регионального ГУ МЧС России Евгений Юрьевцев признан лучшим по УФО. Награду – кубок и диплом победителя окружного этапа Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества" - ему вручили в Тюмени 17 января.

Награжденный более 20 лет работает в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям. За прошедшие годы вырос до руководящих должностей. Уже 13 лет является заместителем начальника управления гражданской обороны. На счету – участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Самая значимая моя награда – это отличник службы за ликвидацию ЧС на Дальнем Востоке. Участвовал в устранении последствий паводка. Есть еще три награды за выслугу лет", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Евгений Юрьевцев.

Он также отметил, что конкуренция на фестивале была высокой – каждое региональное управление представило по три специалиста. Эксперты оценивали стаж работы, наработки, проведенные мероприятия, какой вклад конкурсант внес в ликвидацию ЧС в регионе и других субъектах. Также они прошли тестирование и собеседование.

Награды вручили победителям на межрегиональном сборе территориальных органов госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций УФО в Тюмени 17 января. Начальник главного управление МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев подчеркнул, что за дипломами и кубками - профессионализм и преданность делу.

"Ежедневно вы стоите на страже безопасности жителей Уральского федерального округа. И это не только сотрудники пожарно-спасательных подразделений, но и представители органов власти и местного самоуправления, учреждений и общественных организаций", - сказал генерал-лейтенант МЧС.

Он отметил также вклад заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина в повышение социального статуса и общественной значимости профессии спасателя. За распространение знаний в области ГО и ЧС, он удостоен медали МЧС России "За пропаганду спасательного дела".

Оксана Корнеенкова