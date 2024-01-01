Отель AZIMUT откроют на улице Камышинской в Тюмени в первом квартале 2024 года

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Четврехзвездочный отель крупнейшей сети AZIMUT Hotels планируют открыть в центре Тюмени в первом квартале 2024 года. Он расположится по адресу: улица Камышинская, 11.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе AZIMUT Hotels, отель находится на финальной стадии отделки и оснащения.

Известно, что в распоряжении отдыхающих будет 125 номеров различных категорий на площади почти в 9 тыс. квадратных метров.

Инна Пахомова