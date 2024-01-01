Отель AZIMUT откроют на улице Камышинской в Тюмени в первом квартале 2024 года
Общество, 18:32 19 января 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Четврехзвездочный отель крупнейшей сети AZIMUT Hotels планируют открыть в центре Тюмени в первом квартале 2024 года. Он расположится по адресу: улица Камышинская, 11.
Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе AZIMUT Hotels, отель находится на финальной стадии отделки и оснащения.
Известно, что в распоряжении отдыхающих будет 125 номеров различных категорий на площади почти в 9 тыс. квадратных метров.
Инна Пахомова