Жительница Тюменской области в пьяной ссоре ударила мужа ножом

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Викуловский районный суд отправил в колонию местную жительницу, ударившую мужа ножом, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов уголовного дела, неоднократно судимая женщина 1989 года рождения 24 сентября 2023 года распивала дома спиртное.

Домой вернулся ее муж, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и попросил приготовить ему ужин. Пока женщина готовила ужин, муж, видя ее нетрезвое состояние, начал ее оскорблять и высказывать претензии.

Началась ссора, мужчина схватил жену за волосы и ударил ее ладонью. Сказав "хватит меня бить!", подсудимая взяла кухонный нож и ударила им в живот супруга.

Мужчина упал на пол, испугавшись за его жизнь, женщина помогла ему встать и дойти до комнаты, а после вызвала скорую помощь. Суд назначил ей лишение свободы на срок три года и семь месяцев в исправительной колонии общего режима.