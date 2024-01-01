  • 18 января 202418.01.2024четверг
  • USD88,3540
    EUR96,0531
  • В Тюмени -11..-13 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Жительница Тюменской области в пьяной ссоре ударила мужа ножом

Происшествия, 12:25 18 января 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Викуловский районный суд отправил в колонию местную жительницу, ударившую мужа ножом, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов уголовного дела, неоднократно судимая женщина 1989 года рождения 24 сентября 2023 года распивала дома спиртное.

Домой вернулся ее муж, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и попросил приготовить ему ужин. Пока женщина готовила ужин, муж, видя ее нетрезвое состояние, начал ее оскорблять и высказывать претензии.

Началась ссора, мужчина схватил жену за волосы и ударил ее ладонью. Сказав "хватит меня бить!", подсудимая взяла кухонный нож и ударила им в живот супруга.

Мужчина упал на пол, испугавшись за его жизнь, женщина помогла ему встать и дойти до комнаты, а после вызвала скорую помощь. Суд назначил ей лишение свободы на срок три года и семь месяцев в исправительной колонии общего режима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 18.01.2024Жительница Тюменской области в пьяной ссоре ударила мужа ножом
11:41 18.01.2024Более тысячи пачек нелегальных сигарет изъяли в Заводоуковске
10:57 18.01.2024За покупку гашиша тюменца на год ограничили в свободе
21:34 17.01.2024Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Тюмени