В Восточном округе Тюмени на сутки ограничат теплоснабжение 22 января

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Теплоснабжение и горячее водоснабжение в Восточном административном округе Тюмени будет ограничено 22 января. Как сообщает УСТЭК, на участке тепломагистрали по ул. Широтной будут проходить работы по устранению негерметичности, они продлятся до 1 часа ночи 23 января.

Ограничение коснется улиц: Широтная, Боровская, Бунина, Вербовая, Космонавтов, Малая Боровская, Путейцев, Республики, Станционная, Таллинская, Энергостроителей, Ивана Словцова, Моторостроителей, Народная, Стахановцев проезд, Александра Митинского, Валентины Трофимовой, Константина Посьета, Монтажников, Николая Никитина, Павла Шарова, Федюнинского, Бориса Щербины, Родниковая, Михаила Сперанского, Бориса Житкова, Линейная, Николая Ростовцева.

Также временно будет ограничено теплоснабжение 11 детских садов, пяти школ, двух городских поликлиник и 11 домов частного сектора.

Работы будут вестись в ночное время, чтобы минимизировать дискомфорт для горожан и будут завершены в установленный срок. Проведение данного комплекса работ необходимо для надежного теплоснабжения жителей, подключенных от Тюменской ТЭЦ-2. Список адресов, попадающих под отключение, можно проверить на главной странице сайта УСТЭК.