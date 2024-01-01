Передовая инженерная школа ТюмГУ проведет День открытых дверей в онлайн-формате

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

День открытых дверей в передовой инженерной школе ТюмГУ пройдет в онлайн-формате 7 февраля. Его участниками могут стать студенты старших курсов и выпускники бакалавриата, заинтересованные в инженерном образовании на уровне магистратуры, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Во время встречи представители школы расскажут об этапах подачи документов, направлениях подготовки и вступительных испытаниях, о том, как правильно готовиться к поступлению и где работают выпускники. На вопросы абитуриентов ответят директора программ, эксперты индустриального партнера и студенты.

Начало запланировано на 11 часов. Необходима предварительная регистрация.

Напомним, в ПИШ ТюмГУ организован особый образовательный процесс в рамках реализации уникальной линейки практикоориентированных магистерских программ, формирование которых происходит при непосредственном участии экспертов "Газпром нефти" и других компаний нефтегазового сектора. Всего в Школе реализуется пять направлений: "Геология и разработка месторождений нефти и газа", "Инжиниринг месторождений нефти и газа", "Разработка интеллектуальных систем", "Робототехника и автономные системы" и "Геотехника в криолитозоне".

Студенты входят в топ мировых инженерных команд. Например, в прошлом году Антон Калашников, Артём Кулагин и Дмитрий Пархоменко стали финалистами международного чемпионата PetroBowl. Александр Леушин, Даниил Кривоногов и Денис Андриуца одержали победу в соревновании по табличному редактору "Р7-Офис". Вадим Тарасов и Роман Тынянко заняли первое место в одном из кейсов на образовательном профориентационном проекте "ЭнерГений–2023".

Магистранты школы получают гранты на реализацию своих инициатив, являются обладателями стипендии президента РФ, правительства РФ, губернатора Тюменской области и благотворительного фонда Владимира Потанина.